“QQSM representa un reto”: futura educadora cumplió el sueño de estar en la silla caliente

Este martes se vivió el segundo programa de la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), teniendo entre sus novedades al nuevo presentador, Edgar Silva, y, en esta ocasión, con un programa dedicado al Día Internacional de la Mujer.



Estefany Salazar, vecina de Heredia y laboratorista química, fue la primera de la noche en jugar.

​“Mi principal motivación es la necesidad de retarme a mí misma, muchas veces me he puesto limitaciones por mis propios pensamientos, entonces quiero salir de esa zona confort. Muchas veces me he cerrado oportunidades, así que aquí estoy, le dedico mi participación a mi mamá”, afirmó.

La joven relató en qué le gustaría invertir el dinero que ganó:

“De las cosas que me llenan es seguir estudiando, quisiera sacar una maestría o complementar con alguna carrera, estudiar un tercer idioma, depende del dinero, dedicarlo a un viaje también”, dijo.



Ella se ganó 1.7 millones de colones. Se retiró en la pregunta número nueve tras quedarse sin comodines.



La pregunta que evitó de la joven continuara jugando fue:



“Preguntados”, el famoso juego de trivias, fue ideado en:



A: Colombia



B: Argentina (Respuesta correcta)



C: México



D: Chile



​Segunda participante

Desde Patarrá de Desamparados llegó la segunda participante.



Claudia Torres cursa el bachillerato en la Universidad Estatal a Distancia con la carrera de Educación Básica.

​“Me gusta retarme, vivir una experiencia que me lleve al extremo, a sentir la adrenalina. QQSM representa ese reto, me llevaré mucha alegría, un sueño hecho realidad, una meta realizada”, dijo.

Se ganó 1.7 millones de colones. Al igual que la participante anterior, se retiró al quedarse sin comodines.



La pregunta que dejó en el camino a Torres fue:



Una persona experta en etología se dedica al estudio de:



A: El clima y los ecosistemas



B: El comportamiento animal (Respuesta correcta)



C: La estructura del cerebro humano



D: Las especies vegetales



Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.



Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada lo puede hacer ingresando en este enlace.