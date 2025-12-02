QQSM cierra novena temporada con reconocido periodista deportivo en la silla caliente

¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) cierra su novena temporada este martes con la participación de un reconocido periodista deportivo de Teletica.

Se trata de Christian Sandoval, quien este martes se sentará en la silla caliente como parte del episodio especial de ¿Quién merece ser millonario? Esta modalidad permite a una figura pública jugar con otra persona, quien finalmente se verá favorecida con el premio alcanzado.

El programa informó, por medio de sus redes sociales, que Sandoval representará “a una familia que merece ser millonaria”: Jhans Calderón y su mamá, Marisol Villalobos, de la Zona Sur, quienes necesitan acondicionar su casa para enfrentar los cuidados posteriores a un procedimiento médico.

“Cristian Sandoval fue llamado a participar y aceptó la invitación, muy nervioso, porque esa es la verdad, pero aceptó la invitación y el reto. Esto es una causa noble para ayudar al chico, lo que él requiere es un trasplante de médula, y la casa en la que ellos viven no tiene las condiciones: necesita un lugar apropiado, el cuarto y todo para cuando se recupere y pueda irse para la casa”, adelantó Manuel Granda, productor del espacio, a Teletica.com.​

Este episodio será el segundo de la temporada en el formato de ¿Quién merece ser millonario? El primero fue con Carmen Chinchilla, quien da vida al personaje Elvirilla, y ahora Sandoval vivirá la misma experiencia.

Granda agregó que el integrante de Teletica Deportes tendrá un apoyo importante desde el público.