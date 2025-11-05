Profesora de matemáticas estuvo a solo tres preguntas de llegar al gran premio en QQSM

Una educadora y una ingeniera fueron las dos afortunadas mujeres que se sentaron en la famosa “silla caliente” del programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) de Teletica, la noche de este martes.

Se trató de un especial sobre temas relacionados con Costa Rica y quien lo supo aprovechar muy bien fue Karla Murillo Barboza, esta educadora estuvo a solo tres preguntas de llegar al gran premio de ₡35 millones.

"Mi mamá siempre me impulsó a participar. Es un orgullo ser parte de este especial, de ser tica, he tenido oportunidad fuera del país y escuchar el himno es una emoción tan grande. Quiero disfrutar y aprender”, contó la vecina de Zarcero.

La profesora de matemáticas llegó hasta la pregunta 12, si acertaba la respuesta subía a ₡9 millones, pero si fallaba se devolvía a ₡3.5 millones.

Muy inteligentemente, al no tener más comodines y no estar segura, mejor se retiró y se llevó ₡6 jugosos millones para su casa.

La pregunta que dejó en el camino a Murillo fue:

Según la mitología bribri, ¿cuál ave cantó cuando nació Sibú?

A: Un yigüirro

B: Una paloma

C: Un gallo (Respuesta correcta)

D: Una pava

Segunda participante

La segunda jugadora de la noche fue Karina Berrocal, una ingeniera industrial que se llevó la suma de ₡1.7 millones.

“Siempre he sido superfan del programa, es un especial interesante, soy tica y me gusta viajar por el país, la literatura de acá, es muy interesante y especial”, comentó la vecina de Alajuela.

La joven se retiró con su dinero asegurado sin poder superar la pregunta nueve (₡2.5 millones)

La alajuelense dijo que aprovechará el dinero ganado para adelantar unas cuotas de su casa y preparar su boda, ya que se casa el próximo año.

La pregunta que dejó en el camino a Berrocal fue:

Franklin Chang realizó su último viaje espacial a bordo del transbordador:

A: Endeavour (Respuesta correcta)

B: Discovery

C: Atlantis

D: Columbia

Recuerde que puede ver QQSM los martes en la franja horaria de 8 p. m. a 9 p. m., a través de la señal de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada lo puede hacer ingresando en este enlace.