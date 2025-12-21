Premio de QQSM permite a Dani León cumplir sueño que tenía desde antes del trasplante

El premio del programa ‘¿Quién quiere ser millonario?’, en noviembre anterior, permitió a Daniel León, joven trasplantado de médula ósea, completar el dinero necesario para cumplir un sueño que tenía desde niño.

El estudiante de Microbiología viajó a Florida, Estados Unidos, con su familia, luego de ocho años de intentos fallidos, mucho trabajo y hasta un concurso.

Antes de su trasplante, la Fundación Make a Wish, que cumple deseos a menores con enfermedades graves para brindarles esperanza y resiliencia, eligió a León; pero los tratamientos médicos pusieron ese plan en pausa.

“Y como los planes de Dios son perfectos y siempre mejor que los nuestros, ahora se unió al viaje su novia, y el ángel que le donó la médula ósea a Dani, Doug Janz II”, contaron a través de la página ‘Team Dani’, que ha seguido su evolución desde que recolectaban dinero para el procedimiento médico.

Además, el viaje de la familia León Calvo coincidió con el cumpleaños número 20 de Dani.

“Para nosotros este viaje significa cerrar un ciclo, ¿como lo habíamos planeado? No... aún mejor: con Daniel León sano, viéndolo cumplir sus sueños y viviendo el mayor milagro, ¡una oportunidad de vida!”, dice el mensaje.

“Gracias a todos por sus oraciones. También gracias a ‘¿Quién quiere ser millonario?’ por darle a Dani la oportunidad de participar y completar el dinero para este sueño”, concluye.

Esta familia tica hizo una campaña nacional que, a finales de 2016, se fijó una meta que parecía imposible: recaudar un millón de dólares para costear el trasplante de médula de Daniel, diagnosticado con una enfermedad que no le permitía a su organismo producir glóbulos rojos.

Con ayuda de los medios y las redes sociales, la historia se viralizó rápidamente y, menos de un año después, el 17 de agosto de 2017, fue exitosamente intervenido en un hospital de Cincinnati, Estados Unidos.