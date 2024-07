Premio de QQSM acerca a profesora pensionada para cumplir sueño de visitar Turquía

Este martes, “¿Quién quiere ser millonario?” realizó un programa especial para los adultos mayores y tuvo dos participantes en la “silla caliente”, una profesora pensionada de 72 años que se ganó ₡1.7 millones y un taxista de 70, el cual se llevó ₡2.5 millones.

Don Gerardo Rosales Ugalde fue el primer participante. Este abuelo contó que tiene 22 años manejando taxi y que siempre ha sido muy curioso por aprender.

“Siempre me ha interesado la geografía y la historia, me gusta leer, incluso he preguntado al ChatGPT para aprender más”, relató.