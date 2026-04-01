Participante rechaza a suegro que se ofreció como “comodín”: vea lo que pasó en QQSM

En el marco de la Semana Santa, este martes se transmitió un programa especial de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), donde las preguntas estuvieron centradas en tradiciones y temas religiosos.



La primera participante fue Karen Campos, de 39 años, oriunda de San José y docente de matemática en un colegio de Santa Ana.

“Soy católica y siempre he participado de los ritos de semana santa, es un área que me gusta mucho y que vivo. El programa es muy interesante para mí, y el año pasado ya quise participar. Soy muy espiritual y me gustan muchos los deportes. Esto es un sueño ya vivido y dar lo mejor de mí”, dijo Campos.

Participante Karen Campos.

Inició el juego con la primera pregunta: En Costa Rica, según la tradición popular, ¿Qué no se debía hacer el Viernes Santo?



A: Cantar

B: Bañarse en ríos o mar (Respuesta definitiva)

C: Comer frutas

D: Encender luces



Luego de contestar correctamente la primera pregunta, llegó el turno de la segunda: Tradicionalmente, el Domingo de Ramos se bendice:



A: El pan

B: Palmas (Respuesta definitiva)

C: Velas

D: Vino



Tercera pregunta: ¿Cuántas monedas recibió Judas por traicionar a Jesús?



A: 10

B: 20

C: 30 (Respuesta definitiva)

D: 40



Por 400 mil colones, esta fue la cuarta pregunta: ¿Cuál de estas películas, frecuentemente vista en Semana Santa, narra la vida de Moisés y el éxodo?



A: Los 10 mandamientos (Respuesta definitiva)

B: Ben-Hur

C: Jesús de Nazareth

D: Quo Vadis



Para llegar a la primera zona segura de 500 mil colones, la pregunta fue: El idioma que se usaba oficialmente en las inscripciones romanas era el:



A: Griego

B: Hebreo

C: Latín (Respuesta definitiva)

D: Arameo



Durante su participación, Campos señaló: “Siempre pienso en mi familia primero, apoyarlos, y también con el dinero que me gane me gustaría hacer un viaje muy especial este año que cumplo 40 años”.



Karen continuó respondiendo de manera correcta con la ayuda del público hasta llegar a los 2.5 millones de colones, pero en la décima pregunta que la llevaría a la zona segura de los 3.5 millones decidió retirarse de manera definitiva por no estar segura de la respuesta a la pregunta: Las primeras procesiones de Semana Santa en ser reconocidas por la UNESCO como Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad fueron las de:



A: Colombia (Respuesta correcta)

B: Perú

C: México

D: Guatemala



El segundo participante de la noche fue Javier Abarca, de 26 años, oriundo de Hatillo 5.

“Soy católico y desde pequeño siempre he participado en las actividades de Semana Santa, fui catequista y creo que estoy muy empapado del tema. Con mi abuela paterna siempre jugábamos en casa a ver cuántas preguntas respondíamos. Esta participación se la dedico a mi esposa y mi hija”, dijo Abarca.

Javier inició con la primera pregunta: ¿En nuestro país cuál de los siguientes platillos es típico para la Semana Santa?



A: Empanadas de chicharrón

B: Miel de chiverre (Respuesta definitiva)

C: Casado

D: Gallo pinto



Continuó avanzando hasta la quinta pregunta donde se daba la primera zona segura de 600 mil colones: ¿Dónde oró Jesús antes de ser arrestado?



A: Monte Tabor

B: Betania

C: Huerto de Getsemaní (Respuesta definitiva)

D: Gólgota



Luego avanzó hasta la sexta pregunta donde utilizó el comodín de "Pregunta al público", sin embargo, entre las cuatro personas que se pusieron de pie para contestar estaba su suegro, pero lo rechazó y escogió a otro caballero que por suerte, contestó de manera correcta a la pregunta: en 1959, ¿cuál actor protagonizó la versión clásica de “Ben-Hur”?



A: Marlon Brando

B: Charlton Heston (Respuesta definitiva)

C: Kirk Douglas

D: Paul Newman



"Yo se lo compensó después", le dijo Javier a su suegro, porque si el padre de su pareja hubiese acertado en la respuesta habría ganado 150 mil colones, pero escogió a otro participante quien se llevó el premio.

Cuando ya se disponía a seguir avanzando para la siguiente pregunta, sonó la campana, lo cual indica que el tiempo de juego se agotó, por lo que Abarca regresará el próximo martes para continuar en la silla caliente en este especial de Semana Santa.



Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.



Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada, lo puede hacer ingresando en este enlace.

