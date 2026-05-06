Participante de QQSM revela que dejó su trabajo para cuidar a su papá con cáncer cerebral

El décimo programa de la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario? estuvo cargado de emociones, entusiasmo y nervios.

La noche inició con la participación de Brian Montero Quirós, vecino de Heredia y fiel seguidor del programa. Con el apoyo de su padre y utilizando el comodín del público, logró asegurar ₡600 mil colones como primera zona segura.

Sin embargo, tras una serie de decisiones clave, no pudo avanzar más y regresó a ese monto. “Estoy cumpliendo el sueño, entonces la verdad, muy, muy feliz la noche de hoy”, expresó emocionado.

Más adelante, fue el turno de Daniel Sanabria Chávez, vecino de Atenas, quien avanzó con paso firme en las primeras rondas. Superó preguntas de cultura general y utilizó estratégicamente sus comodines hasta alcanzar ₡2.5 millones, motivado por su familia y el deseo de estabilidad económica.

En medio de la emoción, Sanabria compartió un testimonio personal sobre la lucha de su padre contra un tumor cerebral:

​ “Es increíble, increíble luchador, es el mejor papá que se puede pedir y lo sigue siendo y siempre será. A mis ojos es la persona más exitosa del mundo”, relató entre lágrimas.

Finalmente, el participante decidió retirarse, agradecido por la experiencia y el apoyo recibido.

La invitación queda abierta para que los televidentes vivan la tensión y emoción de cada pregunta el próximo martes a las 8 p. m. en ¿Quién quiere ser millonario?.