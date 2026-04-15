Participante de QQSM estuvo a solo cuatro preguntas del premio mayor

A tan solo cuatro preguntas de alcanzar el premio mayor, un concursante de ¿Quién Quiere Ser Millonario? vivió una noche de tensión, emoción y estrategia.



Luis Diego Campos, vecino de Moravia, San José, de 45 años y administrador de empresas, fue el primer participante de la noche. Amante de la música de los años 1980 y motivado por su familia, llegó al programa con la intención de disfrutar la experiencia.

“Me gusta mucho el programa y mis hijas me han dicho que por qué no voy, y mis amigos también así que aquí estoy. Estoy nervioso y esto va dedicado a Ana Lucía y María Celeste, mis hijas.

"La idea es divertirme. Mi hermano Óscar me empujaba y decía que fuera al programa, que probara suerte y aquí estamos”, expresó Campos.

Su camino comenzó con la pregunta:



El escudo del Chapulín Colorado tiene forma de:



A: Corazón (Respuesta definitiva)

B: Triángulo

C: Estrella

D: Círculo



Con los primeros 100 mil colones asegurados, Campos avanzó con firmeza hasta alcanzar la primera zona segura con la interrogante:



Si soy fan de Star Wars, celebro el día mundial de la saga el 4 de cada mes de:



A: Marzo

B: Abril

C: Mayo (Respuesta definitiva)

D: Junio



Su buen desempeño lo llevó a enfrentar preguntas de mayor dificultad. Para optar por los 2,5 millones de colones, utilizó el comodín 50/50 en la siguiente:



La religión oficial de Irán es la rama del Islam:



A: Sunita (Eliminada)

B: Ibadí

C: Ahmadí (Eliminada)

D: Chiita (Respuesta definitiva)



Más adelante, ya en busca de consolidar su avance, recurrió al apoyo del público en una nueva interrogante:



“Rincón de Cubillo” fue el primer nombre que recibió la comunidad josefina de:



A: Barrio México (Uno de los del público escogió esta respuesta y Luis Diego también, la cual fue la correcta)

B: San Cayetano

C: Barrio Escalante

D: Los Yoses



Campos logró colocarse en la segunda zona segura con 3,5 millones de colones, luego avanzó a los 6 millones de colones y estuvo a tan solo cuatro preguntas de los 35 millones. Sin embargo, al enfrentarse a la pregunta número 12, por 9 millones de colones, decidió retirarse al no conocer la respuesta:



Para jugar “Teqball”, es indispensable:



A: Un bate

B: Una mesa (Respuesta correcta)

C: Un aro

D: Una raqueta



El participante optó por asegurar 6 millones de colones, cerrando así una destacada participación marcada por la prudencia.



La noche continuó con la participación de Mónica Sánchez, una joven de 18 años, estudiante de turismo y vecina de Heredia, quien también mostró entusiasmo y preparación.

Concursante Mónica Sánchez.

“Siempre me ha gustado mucho aprender, también soy muy participativa y en mi familia compartimos momentos de adivinar preguntas.

"Las áreas con más conocimientos son sobre cultura general, sobre países, historia de Costa Rica y de animales. Le dedico esta participación a mi mamá porque siempre ha estado ayudándome”, comentó Sánchez.

Su recorrido inició con la pregunta:



¿Cuál alimento italiano tiene forma redonda, base de masa y se cubre con salsa y queso?



A: La sagna

B: Ravioli

C: Pizza (Respuesta definitiva)

D: Bruschetta



Posteriormente, utilizó el comodín de ayuda del público para responder:



¿Cuál presidente costarricense abolió el ejército en 1948?



A: Teodoro Picado Michalski

B: Daniel Oduber Quirós

C: José Figueres Ferrer (Respuesta definitiva)

D: Rafael A. Calderón Guardia



Mónica avanzó hasta la zona segura de 600 mil colones, donde empleó el comodín 50/50 en la siguiente consulta:



El canal artificial que conecta el océano Atlántico con el Pacífico en América Latina es el canal de:



A: Suez

B: Panamá (Respuesta definitiva)

C: Nicaragua (Eliminada)

D: Magallanes (Eliminada)



Finalmente, decidió retirarse con 1,2 millones de colones al no conocer la respuesta de la pregunta:



Este tipo de llave se llama (se mostró fotografía a la participante):



A: Allen (Respuesta correcta)

B: Poligonal

C: Inglesa

D: Francesa



Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.



Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada, lo puede hacer ingresando en este enlace.

