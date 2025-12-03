“Nervioso y deseoso”: Vea aquí cómo le fue a Christian Sandoval en la silla caliente

El programa ¿Quién quiere ser millonario? De su Teletica cerró su novena temporada este 2026 con una gran historia de resiliencia y amor.

Hans Tomás Calderón Villalobos es un joven de 16 años diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda (LLA) y necesita con urgencia una operación y acondicionar su casa para poder sobrevivir.

Es por eso que el periodista deportivo Christian Sandoval se apuntó en el especial ¿Quién merece ser millonario? Para lograr ganar ₡9 millones para apoyar a Hans y su madre, Marisol Villalobos.

"Un día me dijo que no se podía levantar al colegio, que le dolía mucho, fuimos a la clínica, el doctor le hizo un hemograma porque pensaban que podía ser COVID o dengue. Cuando él me dijo de lo de la función lumbar, yo entendí en mi corazón de mamá que mi bebé tenía leucemia", contó la madre.

Entre las cosas que necesita con urgencia el joven es poder tener un cuarto con cielorraso, su propio baño y servicio sanitario, entre otros requerimientos.

El trasplante de médula ósea del joven está programada para abril, su propia madre será la donadora.

"Me siento bendecido, nervioso y deseoso, una serie de sensaciones distintas. Me parece que es un momento de mucha bendición poder hacer un buen equipo para hacer lo mejor posible", dijo Sandoval.







