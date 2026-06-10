“Mis héroes son mis padres”: ganador de ₡35 millones QQSM emociona con su historia de vida

Después de cinco años sin que ningún concursante lograra alcanzar el premio mayor, el programa “¿Quién Quiere Ser Millonario?” volvió a escribir una página histórica en la televisión costarricense. El protagonista fue Sebastián Marín Carvajal, un administrador de empresas de 29 años y vecino de La Unión de Cartago, quien conquistó los ₡35 millones tras responder correctamente las 15 preguntas de un exigente especial dedicado a los mundiales de fútbol.

La victoria de Marín no solo cerró con broche de oro la décima temporada del exitoso formato televisivo, sino que también lo convirtió en apenas el tercer participante en la historia del programa en Costa Rica en llevarse el premio máximo.

Una decisión que cambió su vida

El camino hacia la victoria estuvo lleno de tensión. Sebastián agotó todos sus comodines en la pregunta número 14 y llegó a la interrogante definitiva sin ninguna ayuda disponible.

Durante varios minutos analizó la situación y estuvo muy cerca de retirarse con un premio menor. Sin embargo, decidió confiar en sus conocimientos y arriesgarlo todo.

La última pregunta generó uno de los momentos más dramáticos de la temporada. Aunque tenía nociones sobre la respuesta correcta, reconoció que la decisión final fue una mezcla de razonamiento, preparación y confianza.

“Intenté razonarla. Había estudiado muchísimo para este especial y tenía apuntes muy completos sobre la historia de los mundiales. Al final fue confiar en el conocimiento y en uno mismo”, relató tras la victoria.

Su respuesta fue correcta y desató la celebración en el estudio.

"Primero darle la gloria a Dios"

Minutos después de convertirse en millonario, Sebastián confesó que aún se encontraba en estado de asombro por lo ocurrido.

“La verdad estoy un poco asombrado, pero en el buen sentido de la palabra, porque es un logro bastante importante. Primero quiero darle la gloria y honra a Dios, porque es quien nos tiene aquí y quien nos da la sabiduría para tomar las decisiones correctas”, expresó.

El joven reveló que antes de ingresar al set realizó una oración y encomendó su participación a Dios.

“Antes de entrar al programa hice una oración y le dije: ‘Dios, por algo me tienes aquí’. Le dedico esta presentación y este logro a Él”, agregó.

El sacrificio de sus padres, su principal motivación

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento que Sebastián hizo a sus padres, a quienes considera los verdaderos responsables de gran parte de sus logros.

Durante una entrevista posterior al programa, recordó los sacrificios que ambos realizaron para brindarle oportunidades de estudio y crecimiento.

“Mis papás lo significan todo para mí. A pesar de las limitaciones, nunca me faltó nada. Nunca nos faltó comida ni techo. Vi a mi papá irse caminando al trabajo para darme dinero para los pasajes de estudio y vi a mi mamá sacar lo último que tenía para ayudarme. Esas cosas nunca se olvidan”, comentó.

Con evidente emoción, añadió que sus padres siempre han sido sus héroes.

“Cuando a uno le preguntan quién es su héroe, muchos responden Superman o Batman. Para mí son mi papá y mi mamá. Ellos fueron ese escudo y esa protección que siempre me impulsaron a seguir adelante”, afirmó.

Una pasión por el fútbol que terminó premiada

Sebastián reconoció que desde niño ha sido un apasionado del fútbol y de las estadísticas deportivas, afición que terminó siendo clave para alcanzar el premio mayor.

“Soy el típico que está trabajando y al mismo tiempo viendo un partido de fútbol. Los domingos siempre veo programas deportivos. Me encanta aprender datos, historias y curiosidades de este deporte”, explicó.

Incluso recordó que muchas veces escuchó comentarios sobre que dedicar tanto tiempo al deporte no le aportaría beneficios, una percepción que hoy ve de manera diferente.

“Es bonito demostrar que algo que uno ama también puede generar oportunidades. Este premio es producto de muchos años de pasión por el fútbol y de estudiar algo que realmente me gusta”, señaló.

El sueño de tener casa propia

Más allá de la emoción del momento, Sebastián ya tiene claro cuál será el principal destino del dinero ganado.

El joven aseguró que utilizará gran parte del premio para avanzar en uno de sus mayores objetivos personales: construir su propia vivienda.

“Como para cualquier persona, uno de los grandes sueños de vida es tener casa propia. Ese es el proyecto que tengo en mente”, manifestó.

Aun así, reconoce que todavía está procesando lo ocurrido.

“Todavía no me lo creo. Sigo en shock. Ahora toca disfrutar este momento con responsabilidad y agradecerle nuevamente a Dios por esta bendición”, concluyó.

Un lugar reservado para pocos

Con esta histórica victoria, Sebastián Marín se une a un selecto grupo de ganadores del premio máximo de “¿Quién Quiere Ser Millonario?” en Costa Rica.

Antes de él, únicamente Willy Pérez, ganador de ₡25 millones en la segunda temporada, e Inés Trejos, quien obtuvo ₡30 millones durante la quinta temporada, habían logrado responder correctamente la pregunta número 15.

Ahora, el joven cartaginés suma su nombre a la historia del programa y pone fin a una espera de cinco años sin que alguien lograra conquistar el premio mayor.