Matrimonio podrá ir a misionar a África gracias a premio que ganó en QQSM

¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) de su Teletica sigue ayudando a cumplir sueños.

En esta ocasión, un matrimonio misionero podrá viajar a África, mientras que un joven vecino de Hatillo tendrá el impulso para comprar su casa.

Javier Abarca vive en Hatillo 5 y venía del programa pasado con el especial de Semana Santa.

“Soy católico y desde pequeño siempre he participado en las actividades de Semana Santa, fui catequista y creo que estoy muy empapado del tema. Con mi abuela paterna siempre jugábamos en casa a ver cuántas preguntas respondíamos. Esta participación se la dedico a mi esposa y mi hija”, contó la semana pasada el joven de 26 años.

Abarca se retiró a una pregunta de alcanzar la segunda zona segura de ₡3.5 millones, pero al no tener comodines y no estar seguro de la respuesta, no quiso arriesgarse y se retiró con ₡2.5 millones.

“Mi plan es utilizarlo en el proceso de compra de una casa, cualquier cantidad me serviría mucho”, acotó.

La pregunta que dejó en el camino al participante fue:

La palabra "fariseo" proviene del hebreo "perusim", que significa:

A: Honesto

B: Unido

C: Disciplinado

D: Separado (Respuesta correcta)

Segundo participante

Ángel Avendaño es internacionalista de profesión y junto a su esposa sueñan con viajar a Marruecos y también quieren ir a África para evangelizar.

"Me gustan mucho los retos intelectuales, me gusta mucho aprender, uno no lo sabe todo, me gustan mucho los programas de adivinanzas, desde la primera temporada veía los programas con mi papá", dijo.

El vecino de San Rafael de Alajuela también se retiró con ₡2.5 millones.

"Tenemos dos opciones: a Marruecos y África del Norte y otros lugares de África, somos misioneros, queremos ir a servir allá, hemos entendido que lo que Dios nos da es también para servir a otros", concluyó el funcionario de protocolo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La pregunta por la segunda zona segura era:

Al trastorno que se caracteriza por el abandono personal y el aislamiento voluntario se le conoce como síndrome de:

A: Diógenes (Respuesta correcta)

B: Parménides

C: Sócrates

D: Aristóteles

Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada, lo puede hacer ingresando en este enlace.