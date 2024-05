Joven usará premio de QQSM como impulso para poder llegar a trabajar en la NASA

Dos jóvenes de 19 y 21 años fueron los protagonistas de la noche en la octava temporada de “¿Quién quiere ser millonario?”, de su Teletica.

Emanuel David Jiménez Navarrete aseguró que usará el dinero que ganó como impulso para poder llegar a cumplir su sueño de estudiar en el extranjero y, por qué no, ser un astronauta de la NASA.

“Con el dinero que gane esta noche, mi sueño sería especializarme en el extranjero, especialmente en Francia, y en algún momento llegar a trabajar en la NASA como astronauta o como ingeniero, cualquier de los dos sería un sueño cumplido para mí”, contó el estudiante de ingeniería electromecánica e ingeniera eléctrica.

Este vecino de San José se llevó ₡1.7 millones para usarlos como “catapulta” y así cumplir sus sueños.

“Mi familia y yo siempre tenemos ese martes apartado para ver el programa completo. Siempre me ha gustado leer, me gusta la historia, y este tipo de programas”, agregó el joven de 21 años.

Jiménez llegó hasta la pregunta nueve (₡2.5 millones), pero al no estar seguro de la respuesta no quiso arriesgar y se retiró para no perder el dinero que ya tenía acumulado.

La pregunta fue:

Cuando hablamos de la “enfermedad de Hansen”, hacemos referencia a:

A: La poliomielitis

B: La lepra (Respuesta correcta)

C: La varicela

D: La rubéola

Primer participante

Por su parte, Jorge Mckinney fue el otro joven que concursó en QQSM y se llevó ₡800 mil.

A este vecino de Pavas le gusta imitar voces de personajes de caricaturas.

“Me considero alguien con cierto conocimiento en algunas áreas, tengo una personalidad muy carismática, me gusta el animé, la música, los videojuegos. Mi estrategia, al igual que mi música, es improvisar hasta que todo salga bien”, comentó el joven de 19 años.

El músico independiente llegó hasta la pregunta ocho (₡1.8 millones), pero al igual que el estudiante de ingeniería, al no estar seguro de la respuesta y con los comodines agotados, decidió no arriesgarse y retirarse con el dinero que ya tenía asegurado.





La pregunta que dejó en el camino al imitador de voces fue:

Para observar a un pingüino de Magallanes, en uno de sus hábitats originales, me dirijo a:

A: Isla Stewart, Nueva Zelanda

B: Islas Galápagos, Ecuador

C: Ciudad del Cabo, Sudáfrica

D: La Patagonia, Argentina (Respuesta correcta)

En esta temporada regresó el comodín del 50:50 que elimina dos opciones a elegir.

“¿Quién quiere ser millonario?” Se transmite todos los martes a las 8 p.m. en su Teletica, Canal 7 y en Teletica.com.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada lo puede hacer ingresando en este enlace.