Joven podrá cumplir sueño de viajar con sus papás gracias a premio de QQSM

El popular programa ¿Quién quiere ser millonario? tuvo una edición en horario especial la noche de este jueves, dejando emociones y conocimiento entre los participantes y espectadores.

La primera en ocupar la famosa “silla caliente” fue Ivania Cortés Solano, vecina de Rohrmoser, en Pavas.

“Me encantaría poder viajar con mis papás, que no han podido salir del país. La bendición de Dios y la oportunidad de estar aquí ya es ganancia”, expresó la economista agrícola. Cortés logró llevarse 2,5 millones de colones, quedando cerca de alcanzar la segunda zona segura.

La pregunta que dejó en el camino a la joven fue:



Tras su declaratoria oficial, el año pasado se celebró, por primera vez, el Día Nacional de:



A: La historieta costarricense (Respuesta correcta)

B: Los teatros costarricenses

C: El cine nacional

D: La música costarricense

Segundo participante

El segundo participante de la noche fue Juan Carlos Vega Campos, vecino de Ipís de Goicoechea. Cocinero de profesión y pensionado por una enfermedad, Vega se retiró con 1,2 millones de colones.

﻿Vega afirmó que le gustaría poder ayudar a mis hermanos y sobrinos.

Tras quedarse sin comodines, esta fue la pregunta que no dejó avanzar al cocinero:





El metal más abundante en la corteza terrestre es el:

A: Hierro

B: Cobre

C: Aluminio (Respuesta correcta)

D: Oro

La décima temporada concluirá el próximo 8 de diciembre, luego de completar 41 emisiones durante el año, consolidándose como uno de los formatos de concursos más exitosos y queridos por la audiencia costarricense.

Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.



Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada, lo puede hacer ingresando en este enlace.