Joven de 19 años puso picardía a QQSM y se llevó ₡2,5 millones

La noche de este martes se transmitió una nueva edición de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), en la que dos participantes pusieron a prueba sus conocimientos, utilizaron sus comodines estratégicamente y lograron llevarse importantes premios.

La primera en sentarse en la silla caliente fue Kattia Quirós, quien contó con el apoyo de su hijo desde el público, su principal motivación durante toda la competencia. Al quedarse sin ayudas y no sentirse completamente segura para seguir avanzando, decidió retirarse con un premio de ₡1.700.000.

Ella contó que empleará el dinero ganado en un viaje para disfrutar de la Champions League.

La pregunta que marcó su retiro fue:

Un sinónimo de la palabra “conflagración” es:

A: Paz.

B: Negociación.

C: Guerra (Respuesta correcta).

D: Rendición.

El segundo participante de la noche fue Rónald Chávez, un joven de 19 años que llegó acompañado por su abuelo, quien lo apoyó durante toda la competencia.

En la tercera pregunta utilizó la ayuda del público y fue precisamente su hermano quien lo encaminó hacia la respuesta correcta.

La estrategia volvió a dar resultado y alcanzó los ₡2.500.000. Finalmente, decidió retirarse con ese premio antes de arriesgar lo conseguido.

La pregunta con la que se retiró fue:

La actual jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica es:

A: Paula Bogantes Zamora: (Respuesta correcta).

B: Yorleny León Marchena.

C: Mónica Navarro del Valle.

D: Indiana Trejos Gallo.

Una vez más, los participantes demostraron que el conocimiento, la estrategia y el respaldo de sus acompañantes pueden convertirse en la mejor combinación para llegar lejos en QQSM.

La próxima semana será el especial de series televisivas.



