Joven buscará ayudar a fundación de habitantes de calle con premio de QQSM

El programa de este martes de ¿Quién quiere ser millonario? estuvo cargado de emociones y testimonios inspiradores, con la participación de Rolando Ramírez Segura y Mónica Díaz Zamora, quienes se enfrentaron a la “silla caliente” en busca de cumplir sus sueños.

El primero en participar fue Rolando Ramírez Segura, vecino de Palmares, internacionalista desempleado y regidor municipal. Ramírez llegó hasta la pregunta por ₡3.5 millones, pero al fallar se llevó ₡600 mil colones como premio seguro. La pregunta que lo dejó fuera fue:

“Böena es el nombre que se le dio, luego de su rescate en Costa Rica, a la primera cría de un…”

A: Capibara (respuesta escogida)

B: Manatí (respuesta correcta)

C: Ocelote

D: Tapir

Ramírez compartió un emotivo testimonio: “Soy paciente de esclerosis múltiple desde hace 11 años, soy una persona con discapacidad, pero eso nunca me ha detenido para perseguir mis sueños. Uno de ellos fue terminar mi carrera, quiero hacer la maestría y otro sueño era estar en QQSM”.

La segunda participante fue Mónica Díaz Zamora, vecina de San Antonio de Belén y profesional en Project Management. Díaz, apasionada por la geografía y la música, logró ganar ₡1.2 millones de colones. Su objetivo, según dijo, es donar parte del dinero a una fundación dedicada a los habitantes de calle y aportar a la compra de una casa.

La pregunta que la dejó fuera fue:

“Cuando dos personas son de la misma edad, se dice que son…”

A: Homónimos

B: Coetáneos (respuesta correcta)

C: Congéneres

D: Simultáneos

¿Quién quiere ser millonario? se transmite todos los martes de 8 p. m. a 9 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y TDMAX.







