Ingeniero donará todo su premio de QQSM a su amigo que sufrió accidente

Dos ingenieros fueron los participantes del programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) de su Teletica, la noche de este martes, uno de ellos aseguró que donará todo lo que gane a un amigo que sufrió un accidente.

El primero en sentarse en la silla fue Johan Rodríguez Núñez, quien tiene una maestría en sistemas integrados de gestión.

“He visto el programa de otros países desde hace muchos años, y he intentado en otras ocasiones participar acá y hoy se me dio. Me gustaría que la gente diga que aquí hay alguien que se esforzó y esta estaba en mi lista de promesas por cumplir y ya estoy aquí”, dijo el vecino de Brasil de Mora, Santa Ana.