Ingeniera usará premio de QQSM para rescatar animales de la calle

Un contador y una joven ingeniera fueron los dos participantes en sentarse en la “silla caliente” del programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), de su Teletica.

Ambos participantes se fueron con ₡1.7 millones para la casa, en el caso de la joven ingeniería, aseguró que destinará su dinero para rescatar animales callejeros y darles atención.

Diego Santamaría fue el primero de la noche en participar.

“Creo que uno a veces tiene información o conocimiento que una llama como basurilla y hay que sacarle provecho. Leo mucho y me gusta ver noticias. Me motivó mi familia, vencí el miedo y me mandé”, contó el contador de profesión.

El joven de 30 años se quedó sin comodines en la pregunta nueve (₡2.5 millones), pero no quiso arriesgar y se retiró con sus ₡1.7 millones asegurado.

La pregunta que dejó en el camino al profesor fue:

Durante la 2.da Guerra Mundial, el inicio de la invasión alemana a la URSS se denominó “Operación…”:

A: Zeppelin

B: Día D

C: Halcón negro

D: Barbarroja (Respuesta correcta)