Grave accidente cambió sus vidas y '¿Quién merece ser millonario?' les da nueva oportunidad

La familia Madriz Machado, oriunda de Tucurrique de Jiménez, en Cartago, fue protagonista de un emotivo episodio del programa especial “¿Quién merece ser millonario?”, de la mano de la presentadora de Buen Día, Natalia Monge.

En esta ocasión, Junior Madriz y su esposa, doña Milena Machado, se enfrentaron a la “silla caliente” con el objetivo de obtener recursos que les permitan adaptar su casa a las necesidades de Junior, quien sufrió un grave accidente de tránsito el 16 de noviembre del año anterior.

Tras el accidente, Junior depende de una silla de ruedas y enfrenta grandes dificultades para moverse y desplazarse dentro de su hogar.

La familia explicó que el ingreso a la casa es complicado debido a las numerosas gradas, lo que obliga a que la sala se haya convertido en el espacio principal donde permanece la cama.

Entre las principales necesidades destacan la construcción de una rampa de aproximadamente 25 metros, una cama especial que facilite su movilidad y cuidados, así como adecuaciones en el baño y otras áreas de la casa. El matrimonio, que tiene tres hijos, busca mejorar la calidad de vida de Junior y garantizar un entorno más accesible para toda la familia.

Durante el programa, lograron acumular ₡6 millones, quedando a un paso de alcanzar los ₡9 millones. Sin embargo, al enfrentarse a la pregunta 12, decidieron retirarse para asegurar el dinero obtenido.



“¿En cuál ciudad se encuentra la sede principal de las Naciones Unidas?”, La respuesta correcta era Nueva York, aunque la opción seleccionada no fue arriesgada por precaución.

El caso de la familia Madriz Machado refleja la importancia de la solidaridad. Si usted desea colaborar con su causa, lo puede hacer en el SINPE 60153414, a nombre de Milena Machado Rodríguez.