¡Gran premio! Joven hace historia y gana ₡35 millones en especial mundialista de QQSM

Después de cinco años sin que ningún participante lograra alcanzar el premio mayor, el programa de Teletica, “¿Quién quiere ser millonario?”, volvió a coronar a un ganador absoluto.

El protagonista de esta histórica hazaña fue Sebastián Marín Carvajal, un joven de 29 años, vecino de La Unión de Cartago, quien conquistó los ₡35 millones al responder correctamente las 15 preguntas de un exigido especial dedicado a los mundiales de fútbol.

Con este triunfo, Marín se convirtió en apenas el tercer concursante en la historia del formato en alcanzar el máximo premio en el país.

En medio de la tensión, Sebastián logró aplicar su estrategia y tratar de no perder la cordura; mantuvo la calma y analizó a detalle cada pregunta y su respuesta.

Utilizó todos sus comodines en la pregunta número 14 y, tras analizar cuidadosamente el riesgo que implicaba continuar, estuvo a punto de retirarse antes de enfrentar la pregunta definitiva.

Sin embargo, en los últimos segundos, decidió confiar en su instinto y seguir adelante. “Respuesta definitiva”, dijo, mientras cerraba los ojos, una decisión que terminó cambiándole la vida.

“Mis papás son mi motivación. Recuerdo siempre que, desde pequeño, nunca me negaron nada; siempre me lo dieron todo. Esto va primero para Dios y después para ellos. Soy un apasionado del fútbol, me fascina. Siempre me gustaron los datos y las curiosidades que rodean este deporte”, expresó Marín tras la victoria.

Un lugar en la historia del programa

La victoria de Sebastián lo coloca junto a dos nombres que ya forman parte de la historia de “¿Quién quiere ser millonario?” en Costa Rica.

El primero en lograr la hazaña fue Willy Pérez, quien obtuvo ₡25 millones durante la segunda temporada en un especial de fútbol. Posteriormente, Inés Trejos (QdDg), a los 89 años, se convirtió en la segunda ganadora del programa al conquistar ₡30 millones durante la quinta temporada.

Ahora, Marín se suma a este exclusivo grupo al llevarse los ₡35 millones, convirtiéndose además en el primer ganador del premio máximo desde hace cinco años.

Durante la emotiva celebración, el presentador, Edgar Silva, destacó la relevancia del momento.

“Es uno de los pocos nombres que pasará a ser recordado por la población costarricense como uno de los ganadores de QQSM y su premio máximo. Me has dado el privilegio y el gusto de entregar uno de los premios más importantes del programa y puedo decir que es muy emocionante”, dijo Silva, también conmovido.

Un sueño hecho realidad

Entre lágrimas y rodeado de su familia, Sebastián confesó que utilizará el dinero para cumplir uno de sus principales objetivos de vida: construir su propia casa.

“¡Lo hice, lo hice! Me siento feliz, realizado y motivado porque voy a cumplir un sueño. El niño que lo soñó, hoy, siendo hombre, lo está cumpliendo”, manifestó emocionado.

El momento estuvo cargado de emotividad cuando su madre lo abrazó y le dijo: “Que Dios te siga bendiciendo como hasta ahora lo ha hecho”.

Por su parte, el ganador aprovechó para agradecer el apoyo de sus padres.

“Gracias porque, a pesar de que siempre hemos sido una familia humilde, nunca me faltó nada. Nunca me faltó educación ni amor en la casa. Muchas gracias, mis tatas”, expresó el administrador de empresas.

Producción celebra el regreso de un ganador del premio mayor

El productor del programa, Manuel Granda, destacó la satisfacción que representa para todo el equipo ver a un concursante alcanzar la pregunta número 15 y responderla correctamente.

“Hay una enorme satisfacción al ver llegar a una persona a la pregunta número 15 y, aún más, celebrarlo con todo el equipo de producción. Después de cinco años volvemos a tener un ganador de este gran premio. Sebastián demostró que su conocimiento fue más allá de lo que normalmente se exige a quien se sienta en la silla caliente. Estamos felices de que esta décima temporada nos permita celebrar un momento tan especial”, señaló.

Granda añadió que el programa continúa reuniendo a miles de familias costarricenses cada semana, gracias a una fórmula que combina entretenimiento, aprendizaje y la posibilidad de cumplir sueños.

“Cada martes estamos a la expectativa de ver si alguien logra llegar a la pregunta 15. Hemos tenido participantes muy cerca, pero precisamente ese desafío es lo que hace tan emocionante la competencia”, acotó.

La décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario? concluirá el próximo 8 de diciembre, luego de completar 41 emisiones durante el año, consolidándose como uno de los formatos de concursos más exitosos y queridos por la audiencia costarricense.

Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada, lo puede hacer ingresando en este enlace.