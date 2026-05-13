Estudiante de Psicología se retira a tan solo tres preguntas del gran premio en QQSM

Una abogada y una joven estudiante mostraron sus conocimientos en ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM). La última estuvo a tan solo tres preguntas del gran premio de ₡35 millones.

Yesenia Vásquez fue la primera en participar; la abogada de profesión aseguró que usará el dinero para viajar con sus hijos.

“El género que más me llama la atención es la literatura griega, me apasiona. He tenido la oportunidad de viajar a esos lugares, entonces me he sentido como si estuviera en ese tiempo. Mi familia no sabía que yo venía para acá, fue sorpresa, nadie se imaginaba que yo a escondidas estaba haciendo esto, siempre que veo el programa les decía que yo me sabía las preguntas”, contó la vecina de La Fortuna de San Carlos.

Vásquez estuvo cerca de alcanzar la segunda zona segura de ₡3.5 millones, pero al no estar segura de la respuesta y quedarse sin comodines, decidió retirarse con sus ₡2.5 millones.

La pregunta que dejó en el camino a la abogada fue la siguiente:

La primera planta eólica de América Latina se construyó en

A: Orosí

B: Bagaces

C: Santa Ana

D: Tilarán (respuesta correcta)

Segunda participante

Fiorella Hidalgo Ballestero fue la segunda jugadora de la noche. Esta joven de apenas 19 años demostró que tiene gran talento y un futuro prometedor, al llevarse ₡6 millones.

“Me encanta mucho lo que es el arte; todos los días me dedico a hacer velas artesanales. También amo leer y aprender”, relató la vecina de Sabanilla de Montes de Oca.

La estudiante de Psicología ya sabe en qué va a invertir su dinero: será en su proyecto personal y profesional.

“Me encantaría financiar mi proyecto de aromaterapia con las velas enfocado en Psicología. para ayudar a las personas, me gustaría invertir el dinero en este proyecto”, explicó la también estudiante de Sociología.

Hidalgo llegó hasta la pregunta 12; si contestaba correctamente, se ganaba ₡9 millones, pero si perdía, se devolvía a la segunda zona segura de ₡3.5 millones.

La joven no estaba segura y no quería arriesgarse, así que tomó una sabia decisión al retirarse con sus ₡6 millones. La pregunta que no contestó fue la siguiente:

El costarricense Isidro Con Wong fue un destacado:

A: Compositor

B: Director de cine

C: Poeta

D: Artista plástico (respuesta correcta)

Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

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