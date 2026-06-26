Especial Día del Padre en QQSM: dos familias se quedaron a una pregunta de la segunda zona segura
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La noche de este jueves, ¿Quién quiere ser millonario? transmitió un programa especial dedicado al Día del Padre, con la participación de dos padres junto a sus hijos en la emblemática “silla caliente”.
En ambos casos, los concursantes estuvieron a una sola pregunta de alcanzar la segunda zona segura de ₡3,5 millones. Sin embargo, fallaron en la respuesta y retrocedieron a la primera zona, llevándose ₡600 mil cada familia.
El primero en participar fue José Pablo Arce, vecino de Desamparados de Alajuela, acompañado por su hija Fátima. “Estar acá es una gran alegría porque voy a compartir con Fátima, mi hija”, expresó el padre. La joven agregó: “Mi papá es todo un modelo a seguir, yo me inspiré en él. Mi mamá dice que tengo la misma personalidad. Es todo para mí”.
La pregunta que los dejó fuera fue:
De estos equipos de fútbol, ¿cuál reclutó a la costarricense Priscilla Chinchilla?
A: Atlético de Madrid (Respuesta correcta)
B: Olympique de Marsella (Respuesta que escogieron los participantes)
C: Paris FC
D: FC Twente
Los segundos concursantes fueron Rolando Serrano, vecino de Moravia, y su hijo Sergio, residente en Aserrí.
“Siempre he querido participar y hacerlo con mi hijo es una doble bendición”, dijo Rolando. Sergio añadió: “Mi papá es un apoyo muy grande, es de las personas más inteligentes que conozco”.
Ellos también tenían ₡2,5 millones y buscaban llegar a la segunda zona segura, pero fallaron en la pregunta:
De los siguientes científicos, ¿cuál formuló las tres leyes del movimiento?
A: Galileo Galilei
B: Isaac Newton (Respuesta correcta)
C: Johannes Kepler (Respuesta que escogió el participante)
D: Albert Einstein
Pese a los tropiezos, ambas familias se retiraron con ₡600 mil y la satisfacción de haber compartido un momento especial en el programa.
Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.
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