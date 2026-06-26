Especial Día del Padre en QQSM: dos familias se quedaron a una pregunta de la segunda zona segura

La noche de este jueves, ¿Quién quiere ser millonario? transmitió un programa especial dedicado al Día del Padre, con la participación de dos padres junto a sus hijos en la emblemática “silla caliente”.

En ambos casos, los concursantes estuvieron a una sola pregunta de alcanzar la segunda zona segura de ₡3,5 millones. Sin embargo, fallaron en la respuesta y retrocedieron a la primera zona, llevándose ₡600 mil cada familia.

El primero en participar fue José Pablo Arce, vecino de Desamparados de Alajuela, acompañado por su hija Fátima. “Estar acá es una gran alegría porque voy a compartir con Fátima, mi hija”, expresó el padre. La joven agregó: “Mi papá es todo un modelo a seguir, yo me inspiré en él. Mi mamá dice que tengo la misma personalidad. Es todo para mí”.

La pregunta que los dejó fuera fue:

De estos equipos de fútbol, ¿cuál reclutó a la costarricense Priscilla Chinchilla?

A: Atlético de Madrid (Respuesta correcta)

B: Olympique de Marsella (Respuesta que escogieron los participantes)

C: Paris FC

D: FC Twente

Segundos participantes