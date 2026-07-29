Especial de series dejó emociones en QQSM: participante sigue en carrera por ₡9 millones

El programa 22 de ¿Quién quiere ser millonario?, transmitido este martes 28 de julio, estuvo dedicado a las series de televisión, ofreciendo una noche cargada de emoción, estrategia y grandes demostraciones de conocimiento.

El primero en ocupar la famosa "silla caliente" fue Christian Zelaya, quien avanzó con seguridad durante las primeras preguntas. Sin embargo, en la cuarta consulta necesitó recurrir al comodín de la ayuda del público para recordar cuántos náufragos aparecían en la clásica serie La isla de Gilligan. Entre los presentes, fue su esposa quien le permitió encontrar la respuesta correcta.

Más adelante utilizó el comodín de cambio de pregunta al enfrentarse a una serie que aseguró nunca haber visto y reservó su último apoyo para una interrogante relacionada con Los Simpson. Finalmente, optó por retirarse de la competencia con un premio de ₡2,5 millones.

La pregunta que dejó en el camino al participante fue:

¿Cuál imagen aparece en el cuadro que está encima del icónico sofá de Los Simpson?



A: Un retrato familiar

B: Un perro

C: Un velero (Respuesta correcta)

D: Una montaña





Segunda participante

La segunda participante de la noche fue Vivian Picado, quien protagonizó una actuación sobresaliente. Desde el inicio respondió con absoluta seguridad, demostrando un amplio dominio de las series de televisión, tanto de producciones clásicas como de títulos más recientes.

Su desempeño fue tan sólido que, en varias ocasiones, incluso adelantó datos que el presentador Edgar Silva estaba por revelar, evidenciando su amplio conocimiento sobre la temática del programa.

Vivian alcanzó la pregunta número 11 con sus tres comodines aún disponibles, una situación poco común en el concurso y que la coloca en una posición privilegiada para la próxima emisión.

Durante la competencia contó con el apoyo de su madre, quien la acompañó desde el público y ya tiene preparada la maleta para el viaje que ambas sueñan realizar. Además, la participante recordó con emoción a su abuela, cuya presencia simbólica la acompañó durante toda la noche a través de un dije que llevó consigo.

Con serenidad, confianza y respuestas acertadas, Vivian Picado cerró el programa instalada en los ₡6 millones, dejando abierta su participación para la próxima edición, donde buscará seguir avanzando hacia el gran premio de ¿Quién quiere ser millonario?.