El terremoto que devastó Cartago obligó a participante de QQSM a retirarse con ₡6 millones

Un gerente de proyectos y una maestra jubilada tuvieron la oportunidad de sentarse en la “silla caliente” en el programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), la noche de este miércoles.

El primero en concursar fue Carlos Burke quien se llevó la jugosa suma de ₡6 millones.

“Siempre me ha gustado aprender, siempre investigo, siempre leo, siempre voy más allá”, relató el gerente de proyectos

El vecino de Cartago avanzó hasta la pregunta 12, si ganaba se llevaba ₡9 millones, pero si perdía se devolvía a ₡3.5 millones, por lo que, al no tener más comodines, no quiso arriesgarse y se retiró con sus ₡6 millones asegurados.

La pregunta que dejó en el camino al cartaginés fue:

El sismo que devastó Cartago, el 4 de mayo de 1910, fue denominado “terremoto de…”

A: Santa Mónica (Respuesta correcta)

B: San Antolín

C: Santa Eduviges

D: San Buenaventura

Segunda participante

Una educadora pensionada llegó como segunda participante, trató de mantener sus nervios calmados para lograr llevarse ₡1.2 millones.

“Siempre en mis clases practicábamos juegos con mis alumnos y ellos siempre me preguntaron cuándo iba yo a participar. Le dedico mi participación a mi hermano que está en el cielo, mis estudiantes, mi familia, mi esposo y toda la gente que me conoce y me quiere”, comentó Mayela Navarro.