Después de nueve años, venezolana podrá abrazar a su familia en Brasil gracias a premio de QQSM

Leisly Figueroa es una venezolana que llegó al programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) para cumplir dos sueños, el primero era el de participar, mientras que el segundo, poder viajar a Brasil a reencontrarse con su familia, que no ve desde hace nueve años.

"Desde Venezuela siempre lo veía, pero lamentablemente cerraron el canal y con eso desapareció el programa, cuando llegué acá me sorprendí de que también lo daban. Ver cómo funciona el programa desde adentro, conocer al presentador, vivir la experiencia, ya es un sueño hecho realidad, ya me siento ganadora", dijo la vecina de San Rafael de Poás, Alajuela.

La profesora de Español se retiró con ₡1.2 millones tras no poder superar la pregunta ocho (₡1.7 millones).

Ahora, con el premio, buscará viajar a Río de Janeiro, Brasil, para reencontrarse con su familia.

“A mi sobrina la última vez que la vi tenía 2 meses. La vida nos ha llevado a estar separados, quisiera utilizar lo que pueda alcanzar para hacer los trámites migratorios y poder verlos”, afirmó la joven.

La pregunta que dejó en el camino a Figueroa fue:

El retinol, ampliamente utilizado en cosmética, es un derivado de la:

A: Vitamina D

B: Vitamina C

C: Vitamina A (Respuesta correcta)

D: Vitamina E

Segundo participante

Por su parte, Esteban Rodolfo Fernández fue el segundo jugador de la noche, este administrador de negocios se ganó ₡2.5 millones.

"Me encanta la vibra de la 'silla caliente', quiero ser un ejemplo para mis hermanos, poder mostrarles que no se rindan, vengo a disfrutarlo, porque la vida solo se vive una vez", contó el vecino de Heredia.

El joven llegó hasta la pregunta 10, si avanzaba llegaba a la segunda zona segura, ₡3.5 millones, pero al no tener más comodines mejor tomó la decisión de retirarse.

La pregunta que dejó en el camino a Fernández fue:

El primer "Parque natural urbano" de nuestro país, declarado así este 2025, es:

A: Inbioparque

B: La Sabana

C: Morazán

D: Simón Bolívar (Respuesta correcta)

Recuerde que puede ver QQSM los martes en la franja horaria de 8 p. m. a 9 p. m., a través de la señal de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

