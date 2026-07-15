Del colegio a la silla caliente: QQSM vivió su especial de adolescentes

La noche de este martes se transmitió el programa número 20 de la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario?, dedicado por completo a los adolescentes.

Santiago Corella fue el primero en pasar a la silla caliente. El joven, de 13 años, es oriundo de Pueblo Nuevo de Pérez Zeledón, estudia en el Colegio La Asunción y, desde pequeño, es seguidor de QQSM, por lo que no dudó en audicionar cuando se presentó la oportunidad.

Él se llevó ₡2.500.000 y tiene pensado ahorrar el dinero e irse de viaje con su familia. Sueña con conocer Roma, específicamente el Vaticano. El participante prefirió no arriesgarse al quedarse sin comodines, a pesar de que, si avanzaba, llegaría a la segunda zona segura.

La pregunta que no le permitió avanzar fue: ¿Cuál de estos recintos no está en el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura?

A: El Museo de los Niños

B: El Auditorio Nacional

C: El Centro Nacional de la Música (respuesta correcta)

D: La Galería Nacional

Segunda participante.

Tamara Morales, vecina de San Rafael Arriba de Desamparados, tiene 13 años. Le gusta el programa porque premia el conocimiento. Estudia en el CEDES Don Bosco y espera especializarse en Arquitectura o en alguna rama de la Mecánica.

Ella logró llevarse ₡1.200.000. Con su premio, la desamparadeña espera poder viajar a Grecia junto con su familia para celebrar sus 15 años.

La pregunta que la detuvo fue:

En la serie Merlina, ¿cómo se llama el colegio donde estudia Merlina Addams?

A: Raven Hall

B: Blackwood School

C: Nevermore Academy (respuesta correcta)

D: Poe Institute





Los jóvenes colegiales demostraron que, con conocimiento, estrategia y el apoyo de sus acompañantes, pueden llegar muy lejos en ¿Quién quiere ser millonario?, incluso con apenas 13 años.

La décima temporada concluirá el próximo 8 de diciembre luego de completar 41 emisiones durante el año, consolidándose como uno de los formatos de concursos más exitosos y queridos por la audiencia costarricense.



Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.



Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada, lo puede hacer ingresando en este enlace.



