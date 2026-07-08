De velas aromáticas al viejo continente: emprendedor llevará a su madre a Europa gracias a QQSM

La noche de este martes, el programa ¿Quién quiere ser millonario? tuvo como protagonistas a dos emprendedores que se hicieron millonarios y destinarán parte del premio al fortalecimiento de sus proyectos familiares.

El primero en participar fue Mauricio Alfaro Obando, vecino de Río Azul en La Unión de Cartago, quien se dedica junto a su familia a la instalación de ventanas, vidrio y aluminio.

Alfaro se retiró con ₡2.5 millones, dinero que invertirá en la empresa y en remodelaciones de su casa. El concursante decidió no arriesgarse en la pregunta que lo colocaba en la segunda escala segura de ₡3.5 millones, al no estar seguro de la respuesta y sin comodines disponibles.

La pregunta que lo detuvo fue:

El parque infantil de educación vial ubicado en La Sabana se llama:



A: Gloria Bejarano

B: Leila Rodríguez

C: Karen Olsen (Respuesta correcta)

D: Margarita Penón

Segundo participante

Por su parte, Luis Ariel Gutiérrez Chaves, vecino de La Rivera de Belén, fue el segundo participante de la noche. Artesano y emprendedor, lidera una marca de velas aromáticas y se llevó ₡6 millones.

Según dijo, el premio lo invertirá en el negocio familiar y ,además, cumplirá el sueño de llevar a su madre de viaje por Europa.

Gutiérrez, licenciado en Diseño Publicitario y apasionado por la moda y la belleza, destacó que el programa siempre ha sido un punto de reunión en su familia.

La pregunta que lo dejó en el camino fue:

Los "sátrapas" fueron gobernadores del imperio:

A: Babilónico

B: Romano

C: Griego

D: Persa (Respuesta correcta)



Ambos concursantes demostraron cómo el conocimiento y la estrategia pueden convertirse en oportunidades para impulsar proyectos personales y familiares.

La décima temporada concluirá el próximo 8 de diciembre, luego de completar 41 emisiones durante el año, consolidándose como uno de los formatos de concursos más exitosos y queridos por la audiencia costarricense.



Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.



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