De luchar por trasplante a la "silla caliente": Daniel León jugó en QQSM

Dos jóvenes fueron los protagonistas de la edición más reciente del programa “¿Quién quiere ser millonario?” (QQSM) de Teletica, donde no solo demostraron su dominio en la cultura general, sino también compartieron historias personales que conmovieron a la audiencia.

Camila Zúñiga: pasión por las trivias y el conocimiento

La primera en ocupar la silla caliente fue Camila Zúñiga , una administradora de empresas de 25 años, originaria de Cartago. “Siempre me ha gustado todo esto de la cultura general y las trivias. Es una experiencia única, mi mamá siempre me motivó a participar”, comentó.

Camila acumuló 1.2 millones de colones, pero se retiró con 600 mil tras fallar la pregunta número 8, que le habría permitido alcanzar 1.7 millones. La pregunta fue:

¿De estos animales, cuál prefiere, usualmente, vivir solo?



A: El lobo (respuesta que eligió)



B: El suricato



C: El panda (respuesta correcta)



D: El delfín

La joven expresó que uno de sus sueños es viajar a Japón o Estados Unidos.

Daniel León: conocimiento, resiliencia y solidaridad

El segundo participante fue Daniel León , un estudiante de microbiología de 19 años. “Siempre creo que puedo avanzar en el programa. Desde muy niño he sido paciente del Hospital de Niños. Mi mamá siempre me ha motivado y me ha dicho que soy capaz de muchas cosas”, relató.

Curiosamente, su madre también participó en el programa años atrás.

Daniel llegó hasta la pregunta número 10, que ofrecía un premio de 3.5 millones de pesos. Decidió retirarse con 2.5 millones de pesos antes de responder. La pregunta fue:

Para participar en el “Campeonato Panamericano de Gravel” que se realizó este año en nuestro país, los competidores debieron usar:



A: Carros 4x4



B: Motocicletas superbike



C: Canoas de seis remos



D: Bicicletas de ruta adaptadas (respuesta correcta)

Daniel planea utilizar el dinero para comprarse un carro que le facilite asistir a la universidad.