“¿Cuál pueblo indígena se considera extinto?”: el reto que detuvo a participante en QQSM

El programa especial de ¿Quién quiere ser millonario? dedicado a los mundiales de fútbol continúa generando emoción entre los televidentes.

Uno de los participantes fue Emerson Artavia Cornejo, vecino de barrio El Carmen de Alajuela, apasionado por el fútbol y la estadística deportiva.

“Más allá de ver los partidos, siempre me ha gustado la información, los datos. Yo soy de sentarme a ver un partido Francia-Brasil 2006 un día cualquiera solo porque me gusta. Mi familia y el fútbol es mi pasión”, relató.

Artavia, de 34 años, logró superar la primera zona segura de ₡600 mil y acumuló ₡1.7 millones, que invertirá en aprender idiomas junto a su esposa y en un canal de deportes en YouTube. Su participación viene del programa de la semana pasada.

La pregunta por ₡2.5 millones que enfrentó y no pudo contestar fue:

El nombre de pila de la gran estrella brasileña "Garrincha" era:



A: Ricardo Santos Oliveira

B: Vitor Borba Ferreira

C: Manuel Jesús de Souza

D: Manuel Francisco dos Santos (Respuesta correcta)

Segundo participante

El segundo participante fue Anyelo Sánchez Araya, vecino de Santo Domingo de Heredia, periodista y padre de una niña de 10 años. Aficionado a la historia y los documentales sobre guerras mundiales, compartió que una amiga lo motivó a concursar.

Sánchez se retiró con ₡2.5 millones, a una pregunta de la segunda zona segura, prefiriendo no arriesgar el dinero acumulado. Con el premio planea pagar su carro y ayudar de manera anónima a alguien que lo necesite.

La pregunta que lo dejó en el camino fue:



De los siguientes pueblos indígenas de Costa Rica, ¿cuál se considera extinto?

A: Bribri

B: Cabécar

C: Botos (Respuesta correcta)

D: Chorotega



La décima temporada concluirá el próximo 8 de diciembre, luego de completar 41 emisiones durante el año, consolidándose como uno de los formatos de concursos más exitosos y queridos por la audiencia costarricense.



Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.



Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada, lo puede hacer ingresando en este enlace.

