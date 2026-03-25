¿Cuál es la moneda oficial de China? La pregunta que dejó en el camino a participante de QQSM

Una madre de cuatro hijos y un estudiante de Relaciones Internacionales llegaron hasta la "silla caliente" de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), la noche de este martes.



La primera en tomar asiento fue Samantha Moya Aguilar, quien se logró llevar 1.2 millones de colones.



"Desde que soy pequeña mi papá me ha inculcado el gusto por aprender, siempre jugábamos trivias, aprendíamos banderas y capitales, eso me retaba. Es algo que he esperado por mucho tiempo", comentó Moya.



La madre de cuatro niños de 3, 6, 9 y 11 años, se retiró con sus 1.2 millones tras quedarse sin comodines y aseguró que usará parte del dinero para sacar la visa de toda la familia, ya que quieren ir a Estados Unidos a visitar a su cuñado.



La pregunta que dejó en el camino a esta maestra fue:



De estas opciones, ¿cuál corresponde a una raza de caballos?



A: Mastín italiano

B: Jersey

C: Cuarto de Milla (Respuesta correcta)

D: Angora

Segundo participante

El segundo concursante de la noche fue Christopher Chacón, a quien una mala decisión lo hizo perder 1.2 millones de colones; sin embargo, no se fue con las manos vacías y se llevó 600 mil colones de la primera zona segura.

"Desde los 13 años me empezaron a buscar la economía y la política, tuve oportunidad de asistir a un colegio científico. Creo que la mejor forma de aprender y compartir es hablando", contó el estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Actuariales.

La pregunta que falló el vecino de Liberia fue:

¿Cuál es la moneda oficial de China?

A: Won

B: Yuan (Respuesta correcta)

C: Yen (Respuesta que escogió el participante)

D: Bath

Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

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