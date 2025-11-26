¿Cuál es el primer sentido que desarrolla el feto? La pregunta que frenó a participante de QQSM

La noche de este martes se realizó el penúltimo programa de la novena temporada de “¿Quién quiere ser millonario?” (QQSM) de Teletica y contó con la participación de un contador y un asesor académico, ambos se llevaron ₡1.2 millones para su hogar.

El primero en concurrir fue Fabián Vargas, vecino de Heredia.

"Siempre me gustó participar. Me han gustado los juegos de trivia, cultura general y ese tipo de juegos . Mi familia siempre ha sido mi motor", dijo el contador público.

El joven de 31 años no logró superar la pregunta ocho, si avanzaba se llevaba ₡1.7 millones, pero si perdía se retiraba con ₡600 mil.

Al no estar seguro de la respuesta y quedarse sin comodines, no quiso arriesgarse y se fue con ₡1.2 millones para su hogar.

La pregunta que dejó en el camino a Vargas fue:

El primer sentido que desarrolla el feto en el útero de su mamá es:

A: El tacto (Respuesta correcta)

B: El olfato

C: La vista

D: El oído

Segundo participante

Por su parte, Roger Fernández fue el segundo jugador de la noche, al igual que Vargas, el hombre se retiró con ₡1.2 millones asegurados.

"Sigo el programa desde el 2009 que inició, lo práctico en casa, mi esposa siempre me animó a participar, me encanta siempre saber un poquito de cultura general, varios deportes, cine. Ya estar aquí es ganancia", relató el asesor académico.

La pregunta que dejó en el camino al vecino de Curridabat fue:

Si cruzo el Estrecho de Magallanes puedo navegar entre los océanos:

A: Pacífico y Atlántico (Respuesta correcta)

B: Ártico y Pacífico

C: Ártico y Atlántico

D: Índico y Antártico

Recuerde que puede ver QQSM los martes en la franja horaria de 8 pm a 9 pm, a través de la señal de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.