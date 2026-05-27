¿Cuál es el país más feliz del mundo? La pregunta que puso en jaque a participante de QQSM

Dos jóvenes profesionales fueron los afortunados en sentarse en la famosa “silla caliente” de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), la noche de este martes.

El primero fue Juan Sebastián Pereira Cubillo, un joven físico que se llevó ₡600 tras fallar una pregunta.

"Le dedico mi participación, primero a mi mamá, porque es la que me ha dado todo, gracias a ella estoy acá y a mi novia Beatriz, que me ha estado motivando todos estos años a audicionar en el programa", contó el vecino de Mata de Plátano de Goicoechea.

El también ingeniero eléctrico, iba por ₡1.7 millones, si acertaba, avanzaba a los ₡2.5 millones, pero si fallaba, se retiraba con los ₡600 mil de la primera zona segura.

Lamentablemente, Pereira no tuvo buena intuición y falló la pregunta, pero no se fue con las manos vacías, contó que el premio le servirá de ahorro, ya que le gustaría ir algún día a ver auroras boreales.

La pregunta que dejó en el camino al jugador fue:

Según el Informe mundial de la felicidad 2026, ¿cuál es, actualmente, el país más feliz del mundo?

A: Dinamarca (Respuesta que escogió el participante)

B: Suecia

C: Finlandia (Respuesta correcta)

D: Costa Rica







