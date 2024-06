Chef podrá cumplir sueño de ir a Europa con premio de QQSM

Un chef y un corredor de seguros destacaron la noche de este martes en “¿Quién quiere ser millonario?”, de su Teletica y se ganaron ₡1.7 millones cada uno.

El primer participante fue Christopher Jiménez Saborio, quien se retiró sabiamente al quedarse sin comodines.

“Me gusta mucho el tema de la cultura y el conocimiento en general, matemáticas es una de mis debilidades”, contó el corredor de seguros de profesión.

El vecino de Desamparados no pudo superar la pregunta nueve (₡2.5 millones):

¿Cuál de estos periódicos recibió un premio Pulitzer por la investigación del caso Watergate?

A: The Wall Street Journal

B: The New York Times

C: Los Angeles Times

D: The Washington Post (Respuesta correcta)

Segundo participante

Por su parte, Starlin Antonio Zúñiga Zúñiga es un chef de profesión quien aseguró que uno de sus mayores sueños es poder viajar a Europa.

El hombre de 50 años explicó que, desde siempre, le ha gustado instruirse y aprender de todo tipo de conocimientos y cultura en general.

La pregunta que dejó en el camino al especialista en gastronomía fue:

De las siguientes nacionalidades, ¿cuál no tiene el empresario Elon Musk?

A: Canadiense

B: Sudafricano

C: Estadounidense

D: Australiano (Respuesta correcta)

En esta temporada regresó el comodín del 50:50 que elimina dos opciones a elegir.

“¿Quién quiere ser millonario?” Se transmite todos los martes a las 8 p.m. en su Teletica, Canal 7 y en Teletica.com.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada lo puede hacer ingresando en este enlace.