¡Casi, casi! Participante de QQSM estuvo a cuatro preguntas del gran premio

¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) tuvo un programa bastante intenso la noche de este martes, incluso, uno de los participantes alcanzó el premio más alto de toda esta temporada, al ganarse ₡6 millones.

Josué Zeledón Ruiz fue el primer concursante de la noche y estuvo a solo cuatro preguntas de alcanzar el gran premio de ₡35 millones.

"Mi papá, que ya no está con nosotros, era con quien yo veía el programa y siempre decía que le encantaba vernos algún día ahí en el programa", relató el ingeniero en sistemas.

Este vecino de Goicoechea, San José, dijo que usará parte del dinero para realizar un viaje a Europa con su hermano gemelo, a quien le gustaría conocer España.

El joven de 27 años llegó a la pregunta 12, si acertaba la respuesta, ganaba ₡9 millones, pero si se equivocaba, se devolvía a la segunda zona segura de ₡3.5 millones.

Aunque se sabía la respuesta, tenía un cierto nivel de duda y mejor no quiso arriesgarse y se retiró con sus ₡6 millones asegurados.

La pregunta que dejó en el camino al ingeniero fue:

Para saber cómo están mis glóbulos rojos debo hacerme un examen que mida los:

A: Eritrocitos (Respuesta correcta)

B: Monocitos

C: Linfocitos

D: Basófilos

Segundo participante

Por su parte, Allan Varela fue el segundo en participar, este joven de 23 años se llevó la nada despreciable suma de ₡2.5 millones.

“Estuve en un concurso en China representando al país en idioma mandarín; también hablo inglés y francés, me gustan los idiomas, me hacen aprender de diferentes culturas, soy traductor de profesión y guía turístico”, acotó.

El vecino de Coronado agregó que le gustaría utilizar el dinero para optar por una maestría en China, “me gustaría estudiar relaciones internacionales en alguna universidad china, es una cultura que me encanta desde hace mucho tiempo”.

Si bien estuvo a una pregunta de alcanzar la segunda zona segura, al igual que Zeledón, al tener duda, mejor no se arriesgó y también se retiró con sus ₡2.5 millones asegurados.

La pregunta por la segunda zona segura era:

Según los últimos datos del INEC, la provincia con menos población de Costa Rica es:

A: Puntarenas

B: Limón

C: Guanacaste ﻿(Respuesta correcta) ﻿

D: Heredia

Recuerde que puede ver ¿Quién quiere ser millonario? los martes de 8 p. m. a 9 p. m., a través de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada, lo puede hacer ingresando en este enlace.