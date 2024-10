Cartaginés podrá cumplir sueño de correr maratón de Nueva York gracias a QQSM

Una maestra de primaria y un administrador de empresas se sentaron en la “silla caliente”, la noche de este martes, en el programa “¿Quién quiere ser millonario?” de su Teletica.

La primera fue Nancy Barrantes Campos, quien seguía en concurso desde la semana pasada, cuando el tiempo se le agotó luego de alcanzar la primera zona segura (₡600 mil).

Barrantes es maestra en la escuela 15 de Setiembre de Hatillo y dijo que uno de los sueños que le gustaría poder cumplir es lanzarse en paracaídas.

“Es un reto para mí que siempre he querido realizar. He leído un poco más en las últimas semanas, le he pedido a Dios aprovechar la oportunidad y la vida, le dedico la participación a mi madre”, relató la vecina de San Isidro de Heredia.