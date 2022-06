Músico Jaime Gamboa estuvo a tres preguntas de lograr ganar los ₡30 millones

Este martes 21 de junio se celebró el ‘Día de la Fiesta de la Música’ y el programa número 12 de "¿Quién quiere ser millonario?", de su Teletica, fue dedicado a una de las llamadas "Bellas Artes", teniendo el honor de tener en la “silla caliente” al músico Jaime Gamboa.



Gamboa, quien también es activista social costarricense, estuvo a solo tres preguntas de alcanzar los ₡30 millones, sin embargo, logró llegar hasta la pregunta 12 y donará los ₡7.500.000 a la organización ‘La Voz de Guanacaste’.

“Me dio mucha alegría que me invitaran a participar en un programa que he visto desde que no existía la versión en español ni la costarricense, solo la versión en inglés, me parecía divertido y yo ya había pensado que qué vacilón que me invitaran para poder ayudar a alguien”, relató el escritor.