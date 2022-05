Filóloga y asistente de pacientes se llevan ₡5.000.000 cada una en QQSM

El sexto programa de la sexta temporada de "¿Quién quiere ser millonario?", estuvo cargado de emociones y las protagonistas fueron dos mujeres profesionales quienes se lograron llevar, cada una, 5 millones de colones.



La primera concursante fue Karla Arce, quien es asistente de pacientes en residencia de adultos mayores y estudiante de Enfermería.

Arce fue la segunda concursante del programa anterior, quien por tiempo continuó su camino a los 30 millones de colones este martes.

Esta vecina de Tibás ya estuvo anteriormente por las instalaciones de su Teletica, Canal 7, cuando participó cantando en El Chinamo de fin de año.

“QQSM para mí es un momento de diversión, de familia, de saber cuánto sabemos, de batear también. Me encanta mucho la lectura, navegar en Internet y saber y conocer del mundo”, comentó esta madre.

“La risa es salud, me enamoré de la risoterapia y ahora doy talleres y charlas”, comentó el participante.

Esta profesional contagió a Ignacio Santos con su simpatía y gracias a su astucia logró llegar hasta la pregunta 11.

Sin embargo, en la pregunta 12 (7.500.000 de colones) se quedó sin comodines y escogió la sabia decisión de retirarse con sus ₡5.000.000 ya asegurados.

La pregunta que dejó en el camino a la tibaseña fue:

La primera mujer secretaria de Estado en los Estados Unidos fue:

A: Condoleezza Rice

B: Jeaneette Rankin

C: Madeleine Albright (Respuesta correcta)

D: Frances Perkins (Respuesta que habría escogido la mujer)

Segunda participante

La segunda jugadora de la noche fue Stephanie Fallas, Filóloga de la UCR y trabaja como analista de compras.

“Hace 10 años acompañé a una amiga a participar en el programa y me encantó. Siento que acá venimos a divertirnos y jugar, le dedico la participación a mi mamá y a mí misma, he trabajado mucho y he cumplido metas”, relató la joven de 30 años.