Estudiante de medicina apasionada del deporte y la salud, se retiró con ₡2 millones

Por Eric Corrales | 23 de agosto de 2022, 21:38 PM

Una estudiante de medicina apasionada de la salud, el deporte y que, además, practica triatlón se retiró con ₡2 millones en el programa número 21 de la sexta temporada de "¿Quién quiere ser millonario?", de su Teletica.



Se trató de la joven Gabriela Sibaja Díaz, quien, gracias a su intuición, logró superar la pregunta número nueve.

“Esto es una prueba personal para mí para ver qué tanto sé y qué tan informada estoy. Me gusta mucho leer, informarme de noticias, lo que pasa en el mundo, me gusta mucho tener conocimiento de todo un poco, soy una mujer de retos”, contó la vecina de San Diego de La Unión, Cartago.

Al llegar a la pregunta 10 sin ningún comodín, la participante de 32 años tomó la sabia decisión de retirarse, ya que no estaba segura de la respuesta.

Lea también Entretenimiento Ingeniero usará ₡5 millones que ganó en QQSM para su boda Juan José y Karla están por casarse y recibieron el mejor impulso económico para cumplir su anhelado sueño: construir un hogar.

La pregunta era:

La Benemérita de la Patria, Manuela Tattenbach Yglesias, fue cofundadora de:

A: La Liga Feminista

B: Taller Nacional de Teatro (Respuesta que habría escogido la participante)

C: Escuela para Todos (Respuesta correcta)

D: El Hospital México

Concursantes QQSM

Segundo participante

El segundo jugador de la noche fue Sergio Castro, este ingeniero en Sistemas utilizó todos sus comodines, incluso no se valió de la opinión del público, que esta noche no fue de gran ayuda, ya que no acertó en ninguna de las dos ocasiones que se les requirió.

“Audicionar fue una motivación familiar, le dedico la participación a mi esposa que ha sido mi compañera de vida y a mi suegra que ya no está con nosotros”, mencionó el vecino de Escazú.

A pesar del esfuerzo, Castro no logró contestar correctamente la pregunta nueve (₡2 millones), pero se pudo llevar a su casa ₡500.000 de la primera zona segura.

Lea también Entretenimiento Maestra utiliza sabiamente los comodines y se lleva ₡7.500.000 en QQSM Mientras que Joaquín Chacón y su baile de “La Gelatina” se fueron a casa con ₡5 millones.

La pregunta que falló el joven de 36 años fue:

La Isla San Lucas fue declarada Parque Nacional bajo el mandato presidencial de:

A: Óscar Arias

B: Laura Chinchilla

C: Luis Guillermo Solís (Respuesta que escogió el participante)

D: Carlos Alvarado (Respuesta correcta)





Recuerde que, si desea ver el programa completo de este martes, lo puede hacer ingresando aquí.͕