Decisión apresurada hizo que concursante de 94 años se llevara solo ₡500 mil

Por Luanna Orjuela Murcia | 26 de julio de 2022, 21:06 PM

Este martes en ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) participaron Julio César Cortés de 34 años y Julio Grooscors Caballero de 94 años. El primero se llevó ₡5 millones, al retirarse por no saber la respuesta, y el segundo se apresuró en su elección y al equivocarse solo ganó ₡500 mil.

Julio César Cortés es vecino de Tibás y especialista en Recursos Humanos. Este martes lo acompañó al set Maritza Cortés, su mamá.





Concursante Julio César Cortés.

​Cortés llegó a la pregunta 11 sin ningún comodín (ya los había utilizado todos) la cual decía: "El siguiente retrato de Rubén Darío, vestido de monje, se encuentra en el:"

A: Museo de Louvre

B: Museo Reina Sofía (Respuesta correcta)

C: Museo del Vaticano

D: Museo del Prado



Al no saber la respuesta dijo: "Lo más sensato es retirarme, porque no sé la respuesta, pero no se me va a olvidar donde está el retrato, me retiro".

Retrato de Rubén Darío.

Al tomar la decisión de retirarse, se llevó para su casa ₡5 millones.

Segundo participante

Luego se sentó en la "silla caliente" Julio Grooscors Caballero, de 94 años, oriundo de Venezuela.

"Creo que mi experiencia y la memoria que conservo me permite poder participar en el programa, no solo para satisfacción mía, sino para los televidentes", comentó el adulto mayor en su presentación.

Don Julio iba muy bien hasta que en la pregunta: "¿Cuál de sus sinfonías dedicó Beethoven a Napoleón Bonaparte?", se apresuró y respondió de manera errónea. Las opciones eran:

A: La primera (Respuesta que escogió el participante)

B: La tercera (Respuesta correcta)

C: La quinta

D: La novena



Julio Grooscors Caballero de 94 años.

Al periodista y abogado todavía le quedaban dos comodines, pero se sintió muy seguro y dijo "respuesta definitiva". Por poco llega a la zona segura de ₡3 millones.

Al estudio de Teletica lo acompañó su hija Gloria Grooscors, quien agradeció la oportunidad por dejar participar a su papá en el programa.

Recuerde que, si desea ver el programa completo de este martes, lo puede hacer ingresando aquí.