Baile de “La Gelatina” regresará el próximo martes, profesor buscará llegar a los ₡30 millones

2 de agosto de 2022, 22:10 PM

El programa número 18 de la sexta temporada de "¿Quién quiere ser millonario?" de su Teletica estuvo cargado de emociones, un profesor de Español tendrá la oportunidad de seguir jugando el próximo martes, mientras que una diseñadora se fue con medio millón de colones.



Joaquín Chacón fue el segundo concursando y rápidamente contagió a todos los espectadores de su carisma y emociones.

“Quise participar porque he sido fan del programa desde la temporada uno y siempre me han gustado los concursos. No sé nada de deportes.

“Mi participación en el programa se la dedico a mi abuelita que hace un año falleció, sé que le hubiera gustado verme aquí, a mis alumnos les digo que no renuncien nunca si tienen un sueño, por más loco que sea, algún día se les cumplirá”, relató conmovido el profesor de Español.