Artista con discapacidad visual buscará llegar a los ₡30 millones en QQSM

Geoffrey González es un artista con discapacidad visual que buscará alcanzar los ₡30 millones en "¿Quién quiere ser millonario?", de su Teletica.



Él fue el segundo participante del programa número 13 de la sexta temporada, sin embargo, el tiempo se le agotó cuando iba por la pregunta ocho.

“Soy muy curioso, seguro por eso estudié arte, la curiosidad es lo que ha generado que me interese más y más y así el conocimiento se ha venido dando”, expresó el vecino de Heredia.

González tiene ceguera legal por retinosis pigmentaria y desea dar un mensaje a todas aquellas personas con alguna discapacidad.

Su objetivo es claro, quiere llegar largo para poder pagar deudas y salir a pasear con su esposa Natalia.

"Es un reto probar el conocimiento que uno tiene, saber que todo lo que he podido absorber a través de los años lo puedo aplicar y me puedo divertir", dijo Ávila.

Primera concursante

Por su parte, Katherine Sánchez, ingeniera en biotecnología, logró llegar hasta los ₡2 millones, sin embargo, en la pregunta número 10, tuvo duda y decidió retirarse.

“Básicamente, fue algo familiar, de parte de mi hermano y mis papás que me motivaron a participar, Por trabajo tengo que leer bastante, artículos científicos, también he sido profesora y eso me ayuda a mantenerme actualizada”, contó la vecina de Turrialba de 33 años.