₡500 mil y contando: Ingeniera todavía tiene oportunidad de llevarse el premio mayor de QQSM

Una ingeniera en electrónica tiene todavía la gran oportunidad de llevarse el premio mayor de "¿Quién quiere ser millonario?", de su Teletica.



Alexandra Ávila Valverde fue la tercera participante del décimo programa de la sexta temporada y logró llegar hasta la primera zona segura, pero el tiempo se le acabó.

“Soy una nerd de puro corazón. Es un reto el probar el conocimiento que uno tiene, el saber que todo lo que he podido absorber a través de los años lo puedo aplicar y me puedo divertir, esto viene también de mi abuela que es fanática de los crucigramas. “Hace unos años tuve una enfermedad grave, casi me amputan una pierna, y me generó otras enfermedades que incluso todavía estoy en observación”, relató la joven de 40 años.

Alexandra contó que casi borra el correo pensando que era spam.



“Lo estaba marcando para darle borrar, cuando leo que en el asunto decía presentarse para una audición presencial, abro el correo y al ver que era cierto pegué un gran grito, yo no imaginé que me estaba pasando esto a mí, me asusté al pensar que estuve a punto de borrar el correo”, relató.



La vecina de Zapote, quien se dedica a los bienes raíces, buscará prepararse para alcanzar la gran meta y llevarse los ₡30 millones en próximo programa.

Primer concursante

Humberto Hernández Ureña fue el primer participante de la noche, este periodista de profesión, quien trabaja en turismo, está casado, tiene una hija y reveló que le gusta leer.

“Cuando apuntes a la luna, apunta alto, si fallas, al menos acertarás una estrella”, destacó el vecino de Cartago.

A pesar de su gran esfuerzo, la tercera pregunta le jugó una mala pasada y el profesional de 60 años no logró avanzar hasta la primera zona segura.

La pregunta que falló fue:

De las siguientes opciones, ¿cuál se considera un “ave de mal agüero”?

A: El cuervo (Respuesta correcta)

B: La golondrina

C: La paloma (Respuesta que escogió el participante)

D: El cóndor

Segundo participante

Ángelo López Jiménez es un filólogo clásico de 25 años al que le gusta aprender para luego enseñar a los demás de su conocimiento.

“Me considero humanista, el humanismo nace en el renacimiento, básicamente se trata de aprender y dejar ir ese conocimiento a las demás personas”, contó el joven vecino de Paso Ancho.

López no pudo avanzar de la sexta pregunta, sin embargo, se llevó ₡500.000 tras haber superado la primera zona segura.

La pregunta que falló el concursante fue:

De estos animales, ¿cuál utiliza la llamada ecolocalización?

A: El delfín (Respuesta correcta)

B: La danta (Respuesta correcta que escogió el participante)

C: La jirafa

D: El perezoso

El actor, abogado y locutor, Gustavo Rojas, estuvo a cargo de la “silla caliente” como presentador invitado, mientras Ignacio Santos atiende un asunto propio de su salud.



