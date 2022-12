Zaire, mundialistas entre la risa y el terror

Encuadrados en el Grupo 2 de la Copa, comenzaron su camino con una digna derrota de 0-2 ante Escocia, en Dortmund. Sin embargo, lo peor estaba por comenzar. El 18 de junio, se enfrentaban a Yugoslavia (una potencia de la época) en Gelsenkirchen. Antes del partido, el dictador Joseph-Désiré Mobutu anunció que no pagaría a los jugadores el premio por haber clasificado al Mundial, por lo que los futbolistas advirtieron que no se presentarían en la cancha.

Más allá de inexperiencia o el desconocimiento de las reglas con que muchos trataron de justificar la acción, fue el propio Ilunga quien confesó sus motivos. “Por supuesto que conocía las reglas. No tenía ninguna razón para continuar jugando. No quería arriesgarme. Intentaba forzar mi expulsión, pero el árbitro no fue severo conmigo. No sabían la presión que estábamos sufriendo como para que encima tuviéramos que aguantar sus burlas”, contó décadas después.