Video: ¿Salió o no? Así explican el polémico gol de Japón ante España

⚽️👀 La imagen de la polémica en el Japón-España, vista desde TODOS los ángulos



¿Por qué el VAR no anuló el segundo gol de Japón?



‼️ "He visto una foto que debe estar trucada. He dicho 'no puede ser'. No tengo nada más que decir", dijo Luis Enriquehttps://t.co/6Rcv318YFn