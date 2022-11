Video: Japón reprueba su último examen previo al Mundial

La Selección de Japón perdió 1-2 ante Canadá en su última prueba previo a la Copa del Mundo.

Soma anotó el único gol de los nipones a los nueve minutos.

GOAL 🇯🇵



Yuki Soma gives Japan an early lead over the #CanMNT, catching Milan Borjan with a great clipped shot in the 8th minute



🔴 https://t.co/7JFAUhxUCE pic.twitter.com/uDh9yw88C1