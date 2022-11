¿Venganza? Manchester United retira imagen gigante de Cristiano Ronaldo

Las tensiones entre Cristiano Ronaldo y Manchester United se acrecientan a tal punto que este mismo miércoles se retiró una de las imágenes gigantes en el mítico estadio Old Trafford.

Desde este miércoles un mural gigante en el que estaba CR7 ya no se podrá observar en el "Teatro de los sueños".

El pasado lunes, el Manchester brindó un comunicado de prensa este lunes, luego de la polémica entrevista que concedió Cristiano Ronaldo en Inglaterra, en la que dijo sentirse "traicionado" por parte del equipo.

"Manchester United se puso al tanto de la entrevista que dio Cristiano Ronaldo en Inglaterra. El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos", comunicó el club.

Ronaldo aseguró el domingo pasado sentirse "traicionado" por el Manchester United, y además añadió que el entrenador, Erik ten Hag, y otros dirigentes de su equipo trataban de forzarle a marcharse.



En una entrevista con Piers Morgan, CR7 indicó que no respeta al técnico.

"No le respeto porque no me muestra ningún respeto. No solo el entrenador, sino otras dos o tres personas en el club. Me siento traicionado", añadió.

Y agregó: "Sí, me siento traicionado y he tenido la sensación de que algunas personas no me querían aquí, no solo esta campaña sino también la pasada".