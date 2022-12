Tica que se viralizó orando en Qatar: "Para Alemania pido que todos nos demos una buena rezadita"

“Yo paso rezando todo el partido y casi no lo veo; lo veo a poquitos porque me da miedo. Metimos el gol y al final veo que falta poco y dije: ‘Esto no puede ser' y pedí a Diosito y a la Virgencita que esto terminara pronto, pues después de España era importante reivindicarnos”, aseguró en una entrevista con Teletica Deportes.