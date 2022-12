Thomas Müller cree que es posible meterle ocho goles a Costa Rica

Uno de los máximos goleadores de las Copas del Mundo, habló este martes previo al duelo ante La Sele y consultado sobre si se podía dar otra goleada, aseguró que es posible, pero no realista.

"Nosotros tenemos que afrontar el partido de la mejor manera posible, para ganarlo. Creo que un 8-0 podría ser posible, pero no es un resultado realista en un Mundial", afirmó una de las grandes estrellas de la Mannschaft y del Bayern Múnich.

“Contra Costa Rica tendremos que simplificar las cosas, acortar los caminos. Hay que hacer buenos cambios de posición, enviar buenos balones al hueco que quizá alguna vez no lleguen a donde deben, pero que pueden sacar al rival de su posición. Igual no te llega el balón diez veces, pero a la undécima tienes que volver a correr”, expresó la estrella alemana en declaraciones que publican diarios como AS, ESPN y Gol Caracol.