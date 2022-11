Técnico de España sorprende: será streamer durante la Copa del Mundo

Un sorpresivo y curioso anuncio dio el técnico de España, Luis Enrique, al asegurar que será streamer durante lo que dude su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Streaming es una tecnología utilizada para realizar transmisiones continuas, con el objetivo de poder distribuir al mundo diversos contenidos digitales de video y audio.

Es decir, el entrenador realizará videos en directo durante todo el Mundial con el objetivo de “establecer una relación directa con los aficionados”.

¡Streamers del mundo, apártense que voy cuesta abajo y sin frenos!", lanzó el entrenador, en un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter. "Grabo este video para anunciar que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer. Esto es un video, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar", afirmó el técnico, quien aseguró que comenzará con sus videos a su llegada al Mundial.