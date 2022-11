Takefusa Kubo, jugador de Japón: "No podemos subestimar a Costa Rica"

Por Daniel Jiménez | 16 de noviembre de 2022, 10:09 AM

El jugador de la Selección de Japón,Takefusa Kubo, afirmó que no pueden subestimar a Costa Rica en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Los nipones enfrentarán a la Sele el domingo 27 de noviembre a las 4 a. m.

"Tenemos a España, Alemania y Costa Rica en nuestro grupo y no podemos subestimar a ningún rival. Tenemos que ir con la mentalidad, no sé cómo explicar... con respeto, pero no tan cagados. Hace ocho años Costa Rica pasó como primero o segundo en un grupo más difícil que este, no podemos subestimar a Costa Rica" , comentó Kubo, en una entrevista difundida por su club, la Real Sociedad.

🏆 "Voy al Mundial gracias a la Real" 💪



🎙️ Entrevista a Take Kubo 💫#AurreraReala pic.twitter.com/7zDeueKb6k — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 16, 2022

Además, el futbolista también emitió un criterio sobre los otros rivales como son España y Japón.

"Ni siquiera necesito hablar de los otros dos equipos. Sé que será difícil ser el número uno del grupo, pero hasta que comience, nadie lo sabrá", añadió.



El futbolista se mostró ilusionado por estar a tan pocos días de afrontar la cita mundialista en la que buscarán hacer historia.

Los japoneses enfrentarán este jueves a Canadá como su último ensayo previo al campeonato mundial.