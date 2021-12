Selección de Jamaica se queda sin entrenador

La Federación de Fútbol de Jamaica anunció este jueves la salida del técnico Theodore Whitmore.



Los jamaiquinos son sextos en la octagonal de Concacaf con 10 puntos en ocho presentaciones y un balance de un triunfo, cuatro empates y tres derrotas.

Aún no ha sido oficializado quién sustituirá a Withmore, pero debutará el 27 de enero ante México.

La Sele visitará a Jamaica en la triple fecha FIFA de enero.

La Tricolor jugará ante los Raggae Boys el 2 de febrero, luego de haber recibido a Panamá el 27 de enero y viajar a México el 30 de enero.

The Jamaica Football Federation confirms the departure of Theodore ‘Tappa’ Withmore from his role as Jamaica Senior Men’s Team Head Coach.

December 9, 2021